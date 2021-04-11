فيديو | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي «ريمونتادا مستحقة للشياطين»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة 31.

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على توتنهام، وحقق فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب السيبرز، بإدارة من الحكم الانجليزي كريستوفر كافانا.

افتتح الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” التسجيل لفريق توتنهام على مانشستر يونايتد في الدقيقة (40)، بعد هجمة منظمة، وبتمريرة من البرازيلي لوكاس مورا.

وبدأت الهجمة من منتصف الملعب حيث تدرج لاعبو توتنهام بالكرة، قبل أن تصل إلى هاري كين في عمق دفاع مانشستر يونايتد، وبلمسة واحدة مررها إلى لوكاس مورا داخل المنطقة، ليرسل الأخير عرضية أرضية قصيرة إلى سون الذي سددها مباشرة في شباك دين هندرسون.

وقبل هدف توتنهام، ألغى حكم المباراة كريستوفر كافانا هدفًا لفريق مانشستر يونايتد سجله “إيدينسون كافاني” في الدقيقة (34)، بسبب وجود خطأ من سكوت مكتومناي على سون هيونج مين، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، أحرز فريديريكو رودريغيز سانتوس “فريد” هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة (57)، بعد متابعته تسديدة كافاني المرتدة من يد الحارس هوجو لوريس.

وتبادل فريد التمريرات مع برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد على حدود منطقة جزاء توتنهام قبل أن يضع إيدينسون كافاني في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ليسدد الأخير كرة ارتدت من يد هوجو لوريس إلى لاعب الوسط البرازيلي داخل منطقة الست ياردات ليضعها في الشباك بسهولة.

وعاد إيدينسون كافاني ليسجل الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد برأسية رائعة بعد عرضية من ماسون جرينوود في الدقيقة (79).

وضاعف ماسون جرينوود الغلة لمانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث، مستغلًا تمريرة بول بوجبا الجميلة، بعد تلاعبه بمدافعي توتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر على توتنهام بنتيجة (3-1).

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.

فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

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