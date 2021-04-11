فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة، والتي استضافها ملعب الطيب المهيري.

قلب الصفاقسي تأخره بنتيجة صفر-2 أمام ضيفه النجم الساحلي إلى تعادل قاتل بنتيجة 2-2 في القمة التونسية التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وبقي الصفاقسي في صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النجم، فيما يحتل جراف دي داكار السنغالي المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع ساليتاس البوركيني في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط، قبل لقائهما في العاصمة البوركينية واجادوجو غدا الإثنين بنفس الجولة.

تقدم النجم الساحلي فى نتيجة المباراة عند الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب “أيمن الصفاقسي”، بعد متابعة جميلة لكرة مرتدة من حارس مرمي الصفاقسي.

وفى الدقيقة 32 أضاف “وجدي كشريدة” الهدف الثاني للنجم الساحلي، بفضل تمريرة أيمن الصفاقسي الذي وضعه امام المرمي مباشرة ليضع الكرة بكل أريحية فى الشباك.

وفى الشوط الثاني استطاع الصفاقسي ان يقلص نتيجة المباراة 1-2 فى الدقيقة 69 بهدف عالمي عبر اللاعب “عزمي غومة” الذي سدد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على طريقة (الكرباج).

وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل الصفاقسي هدف التعديل من ضربة جزاء سددها بنجاح اللاعب “فراس شواط”، لتنتهي نتيجة المباراة بالتعادل الايجابي 2-2.

كان الصفاقسي والنجم الساحلي قد تعادلا سلبيًا، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أهمية مباراة اليوم بين الصفاقسي والنجم الساحلي في كونها ستساهم بدرجة كبيرة في تحديد هوية المتأهل إلى دور ربع النهائي، بعدما عاد فريق جراف دي داكار السنغالي للواجهة بعد فوزه على ساليتاس البوركينابي في الجولة الماضية.

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مشاهدة اهداف مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

هدف تقدم النجم الساحلي “أيمن الصفاقسي”

هدف النجم الساحلي الثاني “وجدي كشريدة”

هدف تقليص الفارق للصفاقسي “عزمي غومة” 1-2

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