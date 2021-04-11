نتيجة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي «مواصلة الحفاظ على الآمال الضئيلة»

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم في الجولة 30، والتي استضافها ملعب آليانز في مدينة تورينو، وشهدت مشاركة الثلاثي “كريستيانو رونالدو وفيديريكو كييزا وآلفارو موراتا” في خط الهجوم.

انتهت مباراة يوفنتوس وجنوى بنتيجة 3-1 لصالح فريق السيدة العجوز ليحافظ على آماله الضئيلة في حصد لقب الدوري الايطالي للمرة العاشرة على التوالي.

وتقدم حامل اللقب بثنائية السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني آلفارو موراتا في أول 22 دقيقة، بعدما تابع الأول تمريرة من خوان كوادرادو بتسديدة مقوسة بالقدم اليسرى في الدقيقة الخامسة، وتابع الثاني تسديدة اصطدت في القائم الأيمن من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 22.

ولم يقدم يوفنتوس أداءً مقنعًا في هذه المباراة، وسمح لجنوى بالعودة إلى أجواء المباراة بعد 4 دقائق من الاستراحة عندما قلص جيانلوكا سكاماتشا الفارق بمساعدة لاعب الوسط الشاب “نيكولو روفيلا”.

واتيحت لفريق جنوى فرصة إدراك هدف التعديل لكن البديل ويستون مكيني حسم نتيجة المباراة لصالح يوفنتوس بتسجيل هدف ثالث قبل 20 دقيقة من النهاية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي متأخرًا بنقطة واحدة عن ميلان الثاني، و12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وبانتصار إنتر ميلان في وقت سابق من مباريات اليوم، وميلان على بارما في مباريات يوم أمس السبت، كان من المهم أن يفوز يوفنتوس ليواصل مطاردة ثنائي المقدمة.

وتقدم نابولي إلى المركز الرابع بتغلبه 2-صفر على مضيفه سامبدوريا فيما هز سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز لاتسيو سادس الترتيب 1-صفر في ملعب فيرونا.

ويستضيف روما فريق بولونيا، ويحل أتلانتا الخامس ضيفًا على فيورنتينا في وقت لاحق من مباريات اليوم.