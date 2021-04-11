فيديو | شاهد اهداف مباراة انتر ميلان وكالياري في الدوري الايطالي «الأظهرة تصنع الفارق»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة انتر ميلان على كالياري في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-4-2021، لحساب الجولة 30.

فاز انتر ميلان بصعوبة كبيرة على كالياري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا، ليخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب الدوري الايطالي.

وأحرز الظهير الايطالي “ماتيو دارميان” هدف المباراة الوحيد لصالح انتر ميلان في الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (77)، بصناعة من أشرف حكيمي.

وبهذا الانتصار رفع انتر ميلان رصيده إلى 74 نقطة، ليغرد وحيدًا في الصدارة، وبفارق 11 نقطة بينه وبين أقرب ملاحقيه “إي سي ميلان” الذي يتواجد في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة.

وأدار مباراة انتر ميلان وكالياري الحكم الايطالي “لوكا بايريتو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية.

ودخل انتر ميلان المباراة بقوة حيث ضغط منذ البداية على كالياري بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد يتحقق ذلك في الدقيقة العاشرة، بعدما أطلق كريستيان إريكسن تسديدة قوية من خارج المنطقة، ولكن الحارس فيكاريو كان لها بالمرصاد.

وسجل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز هدفٍ أول لفريق انتر ميلان بعد تمريرة من روميلو لوكاكو في الدقيقة (18)، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وواصل انتر ميلان ضغطه على كالياري، وأرسل لاعب الوسط ستيفانو سينسي التهديد الثالث في الدقيقة (24)، بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس “جوليلمو فيكاريو”.

وظهر كالياري هجوميًا في الدقيقة (38)، بعدما أطلق رادجا ناينجولان، تسديدة قوية من مسافة بعيدة، أبعدها حارس انتر ميلان “سمير هاندانوفيتش” بقبضة يده بعيدًا عن مرماه.

وانتهى الشوط الأول بفرصة أخرى لنادي انتر ميلان، وهذه المرة عن طريق ماتيو دارميان، الذي استلم تمريرة من سينسي داخل المنطقة، ليتوغل ويسدد كرة أرضية قوية تصدى لها فيكاريو.

وفي الشوط الثاني، واصل حارس كالياري “جوليلمو فيكاريو” تألقه حيث تصدى لتسديدة من ستيفانو سينسي مع بداية الشوط، وكريستيان إريكسن في الدقيقة (57).

وتولت العارضة هذه المرة الزود عن مرمى كالياري بدلًا من الحارس، بعدما أرتقى المدافع الهولندي ستيفان دي فريج وقابل عرضية إريكسن من الركنية برأسية قوية في الدقيقة (70).

ولم ييأس انتر ميلان، حتى وصل لمراده، حيث تمكن ماتيو دارميان من فك شفرة شباك كالياري وتسجيل الهدف الأول والوحيد في الدقيقة (77)، بعد مجهود مميز من المغربي أشرف حكيمي الذي شارك كبديل لأشلي يونج في الدقيقة (70).

وتحصل أشرف حكيمي على تمريرة من روميلو لوكاكو ليتوغل داخل منطقة جزاء كالياري، ويمرر الكرة إلى الجهة الأخرى، لتجد ماتيو دارميان الذي أسكن الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي فرصة خطيرة، حيث تراجع انتر ميلان مع احتفاظه بالكرة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لرجال أنطونيو كونتي على كالياري بنتيجة (1-0).

فيديو اهداف انتر وكالياري

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