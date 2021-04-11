فيديو | جمال الشريف يُحلل ركلة الجزاء غير المُحتسبة في الكلاسيكو لمهاجم برشلونة

حلل الخبير التحكيمي الشهير “جمال الشريف” الحالة التحكيمية الأكثر إثارة للجدل التي وقعت في الدقيقة الأخيرة من لقاء كلاسيكو الأرض الذي أقيم ليلة أمس السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وانتهى بفوز صعب لفريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف لفريق برشلونة، ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الاسباني.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع سقوط مهاجم برشلونة “مارتن بريثوايت” داخل منطقة جزاء ريال مدريد بسبب تعرضه للجذب من اليد اليسرى أثناء محاولة اللحاق بالكرة قبل خروجها إلى ركلة مرمى.

وطالب نجوم برشلونة حكم المباراة “خيسوس خيل مانزانو” باحتساب ركلة جزاء بداعي سحب مدافع ريال مدريد “فيرلان ميندي” لمارتن بريثوايت من اليد اليسرى، ما أدى إلى سقوطه وهروب الكرة منه إلى ركلة مرمى.

لكن الحكم الدولي السوري السابق “جمال الشريف” لا يرى أن الجذب الذي قام به “فيرلان ميندي” يمكنه التسبب في فقدان بريثوايت لاتزانه بهذا الشكل الذي حاول تصويره للحكم.

وقال محلل قنوات بي إن سبورتس السابق “سرعة الحركة لكلا اللاعبيّن تسببت في إنزلاق يد ميندي حين قرر مسك بريثوايت من يده اليسرى، ومن المستحيل أن يتسبب هذا الجذب البسيط في فقدان مهاجم برشلونة لتوازنه بهذا الشكل”.

وأوضح جمال الشريف خلال فيديو تحليلي نشره بقناته الخاصة على يوتيوب “لا يمكن لمدافع ريال مدريد إعاقة مهاجم برشلونة دون الاحتكاك الجسدي عند المسك باليد. ميندي كاد يسقط في الخطأ، لكن سرعة بريثوايت كانت أعلى منه، كما أن ميندي تخلى عن المسك في اللحظات الأخيرة، والقانون يعتبر محاولة الركل أو العرقلة مخالفة تستوجب ركلة جزاء، أما محاولة الجذب باليد أو المسك لا يمكن احتسابها مخالفة”.

واستطرد “أقتبس هنا نص القانون الذي يعتبر المسك مخالفة فقط عندما يحدث تلامس مع الجسم أو ملابس اللاعب المنافس ويعيق هذا التلامس من حركة المنافس بشكل واضح ومؤثر أي يوقف حركته ويعطله..بريثوايت وصل للكرة بقدمه لكنه سقط عندما فقد الأمل في اللحاق بالكرة”.

وختم حديثه “قرار الحكم مانزانو كان صحيحًا في تلك اللقطة فقد اعتمد في قراره على خبراته في قراءة تصرفات اللاعبين إضافة إلى تدخل الفار الذي أكد له على صحة القرار المتخذ من زاوية صعبة بعض الشيء، حيث كان الحكم بعيدًا عن اللعبة”.

وأكد جمال الشريف في نهاية الفيديو على أن الحكم مانزانو الذي أختير بدلاً من ماتيو لاهوز لإدارة المباراة قبل 24 ساعة فقط من الكلاسيكو، نجح في إدارة المباراة رغم صغر سنه وقلة خبرته، حيث تعد هذه المباراة هي الأولى في مسيرته التحكيمية بين ريال مدريد وبرشلونة.

شاهد فيديو جمال الشريف