إنتر يقترب أكثر من اللقب وحكيمي يضع بصمته ويوفنتوس يتجاوز جنوى

اقترب إنتر مسافة إضافية من لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عام 2010، بفوزه الحادي عشر توالياً على حساب ضيفه كالياري 1-صفر بصعوبة، السبت في المرحلة الثلاثين.



وبتمرير حاسمة من البديل المغربي أشرف حكيمي لمسجّل الهدف الوحيد ماتيو دارميان (77)، رفع إنتر رصيده إلى 74 نقطة، مقابل 63 لميلان جاره وأقرب مطارديه الفائز السبت على مضيفه بارما 3-1، ليقترب من إنهاء احتكار يوفنتوس للقب السكوديتو، قبل ثماني مباريات من ختام الموسم الجاري.



وأصبح إنتر أول فريق يفوز في أول 11 مباراة من دور الإياب، متخطياً رقم ميلان في موسم 1989-1990.



واستهل كالياري المباراة باحثا عن نقطة على الاقل، في ظلّ تخبطه في أسفل الترتيب ومحاولته الهروب من منطقة الهبوط، وبخسارته تجمد رصيده عند 22 نقطة، بفارق نقطتين عن بارما وصيف القاع، وعلى بعد خمس نقاط من تورينو السابع عشر.



وعاد إلى تشكيلة المدرب أنتوني وكونتي اللاعبون أليساندرو باستوني، ستيفانو سنسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والتشيلي أليكسيس سانشيز.



وبحث "نيراتزوري" عن هدف السباق عبر الدنماركي كريستيان إريكسن وسانشيز أمام الحارس الشاب غولييلمو فيكاريو، فيما كان لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينغولان، المعار من إنتر، الأقرب لهز شباك السلوفيني سمير هندانوفيتش في الشوط الأول.



في الشوط الثاني، تابع فيكاريو تألقه أمام إريكسن (57)، فيما نابت عنه العارضة أمام رأسية المدافع الهولندي ستيفان دو فري (69).



واتجهت المباراة نحو تعادل قد يكون مكلفاً لإنتر، لكن كونتي أجرى عدة تغييرات بينها الدفع بالهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والجناح المغربي الدولي حكيمي.



وصنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فمرّر عرضية مقشرة على باب المرمى تابعها ماتيو دارميان في الشباك الخالية.



يوفنتوس يمر من جنوى بلا عناء

وفب مباراة أخرى عبر يوفنتوس حامل اللقب من حاجز ضيفه جنوى بدون صعوبات تذكر بالفوز عليه 3-1 اليوم الأحد.



وعانى يوفنتوس في الآونة الاخيرة من النتائج المخيبة، فبعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من أصل تسع ممكنة في الدوري (فاز على مضيفه كالياري 3-1 وخسر أمام ضيفه بينيفينتو صفر-1 وتعادل أمام جاره تورينو 2-2)، ما وضع مدربه بيرلو تحت ضغط كبير دفع وسائل الاعلام المحلية إلى التطرق إلى امكانية اقالته في حال التعثر أمام الفريق الجنوبي.



لكن يوفنتوس كشر عن أنيابه الأربعاء الماضي عندما تغلب على ضيفه نابولي 2-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة منقذاً رأس مدربه، قبل أن يكرم وفادة جنوى اليوم.



وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية الأحد المقبل ضد مضيفه أتالانتا.



واستعاد نابولي توازنه عقب الخسارة أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي، وتغلب على مضيفه سمبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما لاعب الوسط الدولي الاسباني فابيان رويز (35) والمهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن (87).



وحقق نابولي الاهم قبل استضافته إنتر ميلان المتصدر الأحد المقبل.



وأنقذ لاعب الوسط الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش فريقه لاتسيو في فخ مضيفه هيلاس فيرونا وسجل له هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وانتزع روما فوزاً مهماً من مواجهة بولونيا بهدف دون رد سجله الإسباني بورخا مايورال في الدقيقة 44.



