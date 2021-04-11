شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم الجونة بهدف جمعة في الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع فريق المصري الفوز على ضيفه الجونة بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

اللقاء شهد تحفظ دفاعي من مدربي الفريقين خوفاً من استقبال هدف مبكر وفي الشوط الثاني حاول المصري الظهور هجومياً بالكرات العرضية والتصويبات من خارج المنطقة حتى تمكن المهاجم أحمد جمعة من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز يحتل المصري وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة فيما يتوقف رصيد الجونة عند 21 نقطة متواجداً بها في المركز الـ 11.