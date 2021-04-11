شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن مباراة الترجي والمولودية: ما حدث مهزلة.. وسنتخذ موقفًا قانونيًا تجاهه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث خلال مباراة مولودية الجزائر والترجي التونسي «ليس له علاقة بكرة القدم نهائيًا»، وسيكون هناك موقف قانوني تجاه ما حدث خلال هذا اللقاء.

وأضاف الدردير في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث خلال الشوط الثاني في مباراة الترجي والمولودية فضيحة بكل المقاييس، ويجب أن يكون هناك حساب رادع لكل ما يحدث داخل القارة الأفريقية، ونتمنى أن يأخذ كل فريق حقوقه».

وأكمل: «أرفقنا فيديو خاص بالمباراة وإحصائيات التي كانت بعد النهاية، وهو ما يؤكد تواطؤ الفريقين من أجل خروج المباراة بالتعادل وعدم فوز أي فريق وهناك متابعة للتصريحات التي حدثت بعد المباراة للاعبي الترجي والمولودية».

واختتم: «تم دعم الملف بما حدث بعد المباراة من جانب إدارتي الترجي والمولودية وما حدث ننتظر النتيجة النهائية للمباراة وتحديد قرارات الاتحاد الأفريقي العادلة بدون مجاملة لأي فريق».