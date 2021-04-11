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أرسنال يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ارسنال في إنهاء الشوط الأول يالتقدم على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، في إطار لقاء الجولة الـ 31 من منافسات الممتاز.

ضغط الجانرز هجوميًا منذ اللحظات الأولى، ولم يصمد دفاع أصحاب الأرض أمام ألكساندر لاكازيت الذي أحرز الهدف الأول فيب الدقيقة 33.

وفضل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إراحة الدولي المصري محمد النني على دكة البدلاء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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