شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ارسنال في إنهاء الشوط الأول يالتقدم على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، في إطار لقاء الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ضغط الجانرز هجوميًا منذ اللحظات الأولى، ولم يصمد دفاع أصحاب الأرض أمام ألكساندر لاكازيت الذي أحرز الهدف الأول فيب الدقيقة 33.

وفضل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إراحة الدولي المصري محمد النني على دكة البدلاء.