شكرا لقرائتكم خبر عن ايهاب جلال يطمئن علي بدلاء الإسماعيلي في ودية أكاديمية غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الإسماعيلى وديا مع إحدى الأكاديميات الغانية سلبيًا في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الدراويش خلال فترة التوقف الحالية لاستئناف الدوري المحلي، وشهدت الودية إهدار محمد الشامي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بدأ الفريق بتشكيل ضم.. محمد مجدي حارس مرمى، رضوان شريفي، محمد نصر، مصطفى الزنارى، عمر هنيدي في الدفاع.. محمد الضرف، مدحت فقوسة، محمد سليمان، زياد طارق في الوسط،محمد الشامي، بنسون شيلونجو في الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من.. محمد مصيلحى ومحمد بيومي ومحمد هاشم وإسلام فراج ومروان شوقي وماجد عبدالقادر.

وحرص كل من المهندس أحمد عثمان وعضوا اللجنة الفنية على أبوجريشة وعماد سليمان بجانب المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة وسيد العركى مدير العلاقات العامة وأحمد بزان، المدير التنفيذي، على متابعة الودية من خارج الخطوط.

وقام الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال بإشراك اللاعبين البدلاء والشباب من أجل وصولهم لأعلى جاهزية تحسبًا للاعتماد على جهودهم في المباريات الرسمية، حيث تم تجربة مجموعة من الخطط الفنية للوقوف على مدى استيعابهم لتلك الخطط.