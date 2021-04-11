شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتقد أجايي وهاني وياسر في القمة.. واستمرار غياب معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وياسر إبراهيم عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، في ظل شكوى اللاعبين الثلاثة من إصابات، سواء أجايي من شد في الخلفية، أو هاني وياسر من شد في العضلة الضامة.

ويحتاج الثلاثي لأداء برنامج تأهيلي فترة ليست قصيرة، وهو ما يعني أن جونيور أجايي ومحمد هاني وياسر إبراهيم لن يلحقوا بمباراة القمة ضد الزمالك، على أن يتم تجهيز بدائل أخرى للدفع بها في لقاء القمة، خاصة مع زيادة عدد المصابين بصفوف المارد الأحمر.

فيما يستمر غياب علي معلول عن مباراة القمة، بعدما كانت هناك محاولات لتجهيزه من أجل اللحاق بلقاء القمة، حيث أكد الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب حاجته لفترة من العلاج حتى يتعافى تماما من إصابة العضلة الخلفية، والتي تجددت مؤخرا.

ويعاني الأهلي من أزمة، بسبب كثرة الغيابات، لوجود عدد كبير من المصابين، مثل علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيو أجايي.