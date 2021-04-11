شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان فى مران الزمالك غدا بعد العفو عنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، العفو عن الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، لاعبى الزمالك، الموقوفين من جانب المدير الفني للخروج عن النص، وسيشارك الثنائي في تدريبات الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات كأس مصر.

وكان الثنائي يخوضان مرانا مع فريق الشباب بالنادي، وشاركا في مباراة الأهلي اليوم، وقرر كارتيرون العفو عنهما وعودتهما مرة أخرى للفريق الأول بعد التزامهما بالعقوبة.

من جانبه عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعا طارئا مع معاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، وأوليفيرا مدرب حراس المرمى، في منزل كارتيرون، لوضع خطة الاستعداد لمباراتي حرس الحدود والأهلي المقرر لهما الأربعاء المقبل والأحد القادم.

وطلب كارتيرون من معاونيه الحضور لمنزله، لمناقشة استعدادات المباراتين، خاصة أن مباراة حرس الحدود في كأس مصر والخسارة تعني خسارة بطولة وهو أمر غير مقبول للجهاز الفني، وذلك على الرغم من الإجازة التي حصل عليها الجهاز الفني اليوم بعد الفوز أمس على تونجيث السنغالي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما طلب كارتيرون من معاونيه وضع برنامج بدني كامل للأسبوع الحالي وحتي نهاية مباراة الأهلي المقرر لها الأحد المقبل في الدوري، وهي المباراة التي يرغب كارتيرون في حسمها لإعادة الثقة للاعبين وتعويض الجماهير عن الخروج من بطولة أفريقيا.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعا منفردا مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، في معسكر مباراة تونجيث السنغالي، التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كارتيرون مع زيزو عن أسباب تراجع مستواه وعدم تركيزه في الملعب، وأكد له أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور داخل الفريق وما يحيط بالفريق واللاعبين من أحداث، ولن يسمح بتجاوز اللاعبين أو الخروج عن النص.

وفوجئ زيزو بأن كارتيرون يعلم تفاصيل أزمة والده والتصريحات الإعلامية التي أطلقها والد زيزو والتي تخص مستحقاته وعقود اللاعبين زملائه، حيث قال كارتيرون لزيزو: تصريحات والدك ستضعك في مشاكل كثيرة في الزمالك، وعليك أن تمنع والدك من الحديث عن الفريق منعا لإثارة الأزمات حول الفريق.

وتعهد زيزو بعدم ظهور والده إعلاميا، وكذلك عدم الحديث عن الأمور المالية وأزمات الفريق عبر وسائل الإعلام، كما وعده بالعودة للتركيز في المباريات واستعادة مستواه سريعا، وبناءً على التعهد قام كارتيرون بإشراك زيزو في جزء من مباراة الأمس، بعدما كان يرغب في استبعاده من القائمة النهائية للمباراة قبل موعد انطلاقها بساعتين.