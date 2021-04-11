شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتعادل مع سيراميكا 1-1 في الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:

أحمد يحيى لحراسة المرمى وعلي فتحي ومعاذ الحناوي ومحمد بازوكا وأحمد على ومحمد سوستة وغنام محمد ومحمد رمضان ومصطفى العدوي ومحمد تيرا، ومحمد طلعت. وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبدالله محمود - أحمد محسن.

خط الوسط: توني - كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري - وليد عبد المنعم - رجب عمران - شريف دابو - ونيفول كوبينا- فابريس نجاه - محمود نبيل - ضياء قنديل - شادي حسين.