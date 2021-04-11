شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء وبيراميدز يصلان ملعب الدفاع الجوى قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل فريقا بيراميدز والرجاء المغربي لملعب الدفاع الجوى استعدادًا لمواجهة بعضهما البعض، في المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء ضمن منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الرجاء ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وحل بيراميدز وصيفًا في النسخة الماضية من البطولة في أول مشاركة تاريخية بالبطولة القارية.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربى بهدفين دون رد، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 23 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى أربعة مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.