شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم.. أبرزها شراء أجهزة تدريب لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- إقامة حفل تكريم يوم 15 رمضان للمستشار محمود فهمي، المستشار القانوني لمجلس الإدارة، تكريمًا له عن حجم عطائه وخدمته للنادي الأهلي لأكثر من نصف قرن.

- الموافقة على توفير خدمات وأنشطة لأبناء الأهلي من ذوي الهمم في مجالات اكتشاف وتنمية المواهب، وتأهيل المهارات الحياتية بالتعاون مع العديد من المتخصصين في هذه المجالات، وكذلك تنظيم حملة إعلامية لنشر التوعية المجتمعية للاهتمام بذوي الهمم.

- الموافقة على شراء أجهزة تدريب متخصصة للمساهمة في رفع الكفاءة الفنية لقطاع الناشئين.

- الموافقة على افتتاح أكاديميات جديدة في كرة القدم بمحافظة المنوفية، مع تجديد بعض التعاقدات القائمة للأكاديميات في الوقت الحالي.

- إنشاء أكاديمية للأهلي في كرة السلة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع منطقة اللعبة بالمحافظة.

- الموافقة على إنشاء أكاديمية للأهلي في ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب القوى بالتعاون مع مركز شباب حلوان.