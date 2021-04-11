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إكرامي في حراسة المرمى ورمضان والسعيد فى هجوم بيراميدز أمام الرجاء

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

 

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد فاروق - عبد لله السعيد 

 

خط الهجوم: جون أنطوي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس - محمود صابر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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