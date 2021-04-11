شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى الشوط الأول متعادلاً مع الجونة سلبيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى والجونة بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدورى.

حاول لاعبو المصرى استغلال حمى البداية بالضغط على لاعبى الجونة لإحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من لاعبى الفريق الساحلى، وكاد كريم العراقى أن يسجل الهدف الأول للمصرى من انفراد كامل داخل منطقة الجزاء تصدى لها إسلام طارق حارس مرمى الجونة بنجاح .

وفى الدقائق الأخيرة كاد مدافع الجونة إحراز الهدف الأول للمصرى بالخطأ في مرماه إلا أن الكرة ارتدت من القائم الأيمن لإسلام طارق، ويقوم احمد رفعت صانع ألعاب المصرى أفضل لاعبى الفريقين ببناء عدة هجمات لفريقه دون جدوى حتى يطلق احمد الغندور حكم المباراة صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي وعمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي

خط الوسط : ايزي إيميكا وسعيدو صنبورى وجريندو عبد اللطيف وأحمد رفعت وعمر كمال

خط الهجوم : اوستن أموتو

ويحتل المصرى البوسعيدي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفا، وتلقت شباكه 13 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر، بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 20 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.=

تاريخ مواجهات المصرى والجونة

تحمل مواجهة اليوم الرقم 13 فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتى بدأت منذ صعود الجونة لأول مرة موسم 2009 / 2010، أول مباراة أقيمت فى الجونة "20 ديسمبر 2009" وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا.

خلال المواجهات الـ12 التي أقيمت في مسابقة الدوري، حقق الجونة 4 انتصارات مقابل أربعة للمصرى، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، تعادل الفريقين هجومياً بتسجيل 9 أهداف لكل فريق فى شباك الآخر.

أول فوز للجونة كان موسم 2010 / 2011 ببورسعيد بهدفين مقابل هدف، فى حين حقق المصرى فوزه الأول فى الموسم التالي "غير المكتمل" بهدف دون رد.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وسجل هدف المصرى سعيدو سنبورى فى اللقاء الذى أقيم على استاد السويس بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فى 29 يناير 2020.

بينما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى والأخيرة بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد سجلهما حسان على وعمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى أقيم فى 5 أكتوبر 2020 على استاد برج العرب بالإسكندرية.