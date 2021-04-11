الامارات | الظفرة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الظفرة ببطولة دوري كرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد ان تفوق على النصر بفارق الاهداف بمباراتي النهائي الذهاب والإياب (6-5).

ولم يشفع للنصر فوزه مساء اليوم على الظفرة (5-4)، في المباراة الختامية التي اقيمت على ملعبه حيث كان يحتاج للفوز بفارق ثلاث اهداف للفوز او بفارق هدفين لمعادلة النتيجة، واستفاد الظفرة من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشيء وحافظ على الفارق الذي مكنه من الفوز بالدرع وجائزة نقدية 200 الف درهم.

وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، الفائزين بحضور النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم يوسف السهلاوي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبد الملك جاني ومسؤولي الناديين وعدد من القيادات الرياضية.

سجل اهداف النصر لاعب الظفرة طالب محمد (بالخطأ في مرماه) وطاهر حسن ومحمد عبيد و بدر ابراهيم والبرازيلي دافيد مسقويتا، بينما سجل الظفرة البرازيلي ميجويل كينجي (هدفين) ومواطنه اندري فينيكيوس ومحمد فدعق بواقع هدف لكل منهما.

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