شكرا لقرائتكم خبر عن خاص الـ«المصري اليوم».. الترجي التونسي: لا نلعب لصالح أحد ونرّحب بتحقيق من الكاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الكاتب العام للترجي الرياضي التونسي فاروق كتو، الاتهامات التي طالت ناديه بعد خوضه مباراة مولودية الجزائر السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كان الفريق المُلقب بـ «المكشخ» قد تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام المولودية، وذلك في المباراة التي جمعت افريقين على أرضية الملعب الأولمبي برادس، ليتصدر الأول ويصعد الثاني على حساب فريق الزمالك.

وقال فاروق في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الأحد: «في حقيقة الأمر أنا مُندهش بما تم الحديث عنه عقب مباراة الترجي ومولودية الجزائر أمس، لا يوجد قانون في كرة القدم يُجبر فريق بإشراك لاعبين معينين».

أضاف «نحن خوضنا مباراة مولودية الجزائر بما يُفيد مصالحنا فقط وليس لدينا أي شيء أخر فيما يخص المتأهل الآخر، الترجي فريق كبير وعريق ويلعب لتحقيق أهدافه فقط وليس لتأهل الآخرين».

وواصل تصريحاته قائلًا: «من جانبنا نحن نرّحب بأي تحقيق من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي، لقد شاركنا في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية، وهذا ما جعل الفريق يُعاني من الإصابات بسبب الإجهاد».

يأتي ذلك بعدما كشف عمرو الدردير رئيس منظومة الإعلام بنادي الزمالك، والمتحدث باسمه، أن النادي الأبيض سيقدم شكوى بعد ما حدث في مواجهة الترجي التونسي ومولودية الجزائر السبت.

وتُقام قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 30 أبريل الجاري، وبالإضافة إلى قرعة ربع النهائي بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.