شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي والسعيد يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي

خط الوسط: نبيل دونجا- رمضان صبحي- إسلام عيسى- محمد فاروق- عبدلله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي- إيريك تراوري- طارق طه- محمود حمادة- إبراهيم حسن- محمد الجباس- محمود صابر