شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أوجه تشابه بين البريميرليج والدوري الهولندي حتى الآن: صراع الهدافين أبرزها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقترب الدوريات الأوربية المختلفة من الوصول إلى المحطات الأخيرة بعد موسم شاق ومتعب شهد إثارة وتنافس كبير من الأندية على تحقيق أهدافها.

ويحتل الدوري الإنجليزي الممتاز مكانه خاصة في أذهان واهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وبرغم تفاوت قوة المنافسة بين البريميرليج والدوري الهولندي إلا أنهم يحتفظا بعدد من أوجه التشابه.

فارق النقاط بين المتصدر والوصيف

اقترب مانشستر سيتي من استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعدما قدم أداء متميز ضمن له إعتلاء قمة ترتيب الجدول برصيد 74 وبفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب الوصافة ب63.

الموقف قد يكون مستنسخ في البطولة الهولندية الأهم حيث يتواجد اياكس في المركز الأول برصيد 72 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بي اس في صاحب المركز الثاني ب61 نقطة.

المنافسة على المراكز الأوروبية

تحاول الفرق الكبرى في إنجلترا الدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة في البطولة الأهم وهي دوري أبطال أوروبا أو التواجد في الدوري الأوروبي على أقل تقدير وهو ما أظهر منافسة شرسة بين عدد من الأندية يأتي في مقدمتها ليستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي بالإضافة إلى توتنهام.

وفي الدوري الهولندي نجد منافسة شرسة على الحصول على مقعد مؤهل إلى الشامبيوزليج بين بي اس في إيندهوفن وألكمار وفيتيسه آرنهم.

اقتسام صدارة الهدافين

في إنجلترا تجد منافسة قوية على لقب هداف الدوري بين محمد صلاح وهاري كين اللذان سجلا 19 هدف، مقتسمين الصدارة، بينما يأتي برونو ميجيل في المركز الثالث من القائمة بـ 16 هدف.

تُعرف الكرة الهولندية بالشكل الهجومي الرائع ودائماً ما تصدر النجوم إلى الدوريات الأقوى في إنجلترا وإسبانيا، ويقتسم دوشان تاديتش، لاعب أياكس صدارة الهداف مع لوك دي يونج، لاعب بي اس في ب28 هدف، وينافس أدريان دالماو من بعيد بعد أن سجل 19 هدف.