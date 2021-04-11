شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام × مانشستر يونايتد: جرينوود على خطى رونالدو وكوارث مورينيو مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا خارج القواعد بنتيجة 3-1 على توتنهام في قمة مباريات الجولة 31 من البريميرليج.

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه الرائعة في مسابقة الدوري، وحقق الفريق فوزه الثالث على التوالي ليستمر في الحفاظ على الأمل البسيط في مطاردة قمة الترتيب هذا الموسم.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بشكل أفضل ونجحوا في انهاء الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف من توقيع الجناح الكوري المهاجم، سون هيونج مين.

وفي الشوط الثاني، عدل الضيوف النتيجة في الدقيقة 12 عن طريق لاعب الوسط البرازيلي، فريد.

وقبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة، نجح المهاجم المخضرم إيدنسون كافاني من تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر، ليتقدم الفريق في النتيجة في وقت قاتل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، نجح المهاجم الشاب، مايسون جرينوود، من تسجيل الهدف الثالث ليقتل المباراة تمامًا لمصلحة الضيوف.

رجل المباراة:

مايسون جرينوود لعب دور البطولة في المباراة من خلال تسببه في هدفين، فصنع المهاجم الشاب الهدف الثاني الذي وضع فريقه في المقدمة في توقيت هام من المباراة، وسجل بنفسه الهدف الثالث الذي انهى المباراة لمصلحة الشياطين الحمر.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

مانشستر يونايتد رفع من رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، مع تقليص الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 11 نقطة، مع لعب الشياطين لمباراة أقل.

الخسارة التي تلقاها السبيرز اليوم هي رقم 10 في الدوري، ليتجمد رصيد الفريق عند 49 نقطة في المركز السابع بفارق 6 نقاط كاملة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- سجل سون هيونج مين ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في البريميرليج هذا الموسم. أكبر عدد من الأهداف للاعب ضد الشياطين الحمر في موسم واحد منذ سيرجيو أجويرو في 2014/2015 (3).

- سون من خلال هدفه تمكن من معادلة أفضل رصيد أهداف له في موسم واحد بالبريميرليج، مع تسجيله الهدف رقم 14 في الدوري هذا الموسم (مناصفة مع موسم 2016/2017).

- هدف البرازيلي فريد هو الأول له في البريميرليج منذ سبتمبر 2018، وهو الأول على الإطلاق خارج قواعد فريقه في المسابقة. (مباراته رقم 71).

- 5 من أهداف إيدنسون كافاني ال7 سُجلت عن طريق الضربات الرأسية، فقط مهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت لوين (6) سجل أكثر في البريميرليج هذا الموسم من المهاجم الأوروجوياني.

- مايسون جرينوود اشترك في تسجيل 4 أهداف في أخر 4 مباريات لعبها في البريميرليج (سجل 3 وصنع هدف).

- مايسون جرينوود (19 عامًا و192 يومًا) هو أول مُراهق يسجل ويصنع في البريميرليج مع مانشستر يونايتد في مباراة لعبها كبديل، للمرة الأولى منذ كريستيانو رونالدو في نوفمبر 2003 ضد بورتسموث.

- توتنهام أهدروا 18 نقطة من وضعية الفائز في البريميرليج هذا الموسم .. فقط برايتون (20) هو من أهدر عدد أكبر من وضعية الفائز بين جميع الأندية في البريميرليج هذا الموسم .. وهو الرقم الأسوأ للمدرب جوزيه مورينيو خلال مسيرته في مختلف مسابقات الدوري.

- جوزيه مورينيو تعرض للخسارة في 10 مباريات خلال موسم واحد في الدوري للمرة الأولى على الإطلاق خلال مسيرته التدريبية.

- توتنهام أهدروا 18 نقطة من وضعية الفائز في البريميرليج هذا الموسم .. فقط برايتون (20) هو من أهدر عدد أكبر من وضعية الفائز بين جميع الأندية في البريميرليج هذا الموسم .. وهو الرقم الأسوأ للمدرب جوزيه مورينيو خلال مسيرته في مختلف مسابقات الدوري.