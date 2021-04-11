شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البطولات التي سيغيب عنها تريزيجيه بعد إصابته بالرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدمة قوية تلقاها عشاق الكرة المصرية وجماهير فريق أستون فيلا بعدما تعرض اللاعب محمود حسن تريزيجيه لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة فريقه مع ليفربول.

يشير التشخيص الأولي إلى غياب الدولي المصري لمدة تقترب من السنه بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وهو ما سيبعده عن المشاركة في استحقاقات دولية مع المنتخب القومي ومنافسات محلية مع أستون فيلا.

ولن يلحق تريزيجيه بمباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والمقرر أن تبدأ مرحلة المجموعات في بداية شهر يونيو وتُختتم في منتصف شهر أكتوبر من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتواجد النجم المصري في قائمة المنتخب المصري لبطولة كأس أمم أفريقيا القادمة بعد أن قرر الكاف تأجليها إلى 2022.

كما سيخوض فريق أستون فيلا ما تبقى من لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بدون خدمات المحترف المصري الذي يقدم أداء رائع خلال الفترة الأخيرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه ضد أستون فيلا بعد أن سجل هدفين. كذلك من المتوقع أن يغيب عن الأشهر الأولى من الموسم القادم.

وتفاعل محمود حسن تريزيجيه مع رسائل الدعم بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها «بشكر كل الناس اللي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، أسألكم الدعاء».

ويحتل فريق أستون فيلا المركز العاشر من جدول ترتيب البريميرليج بعد أن حصد 52 نقطة من 30 مباراة لعبها.