شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المنيا والإعلاميين في دوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي المنيا الرياضي، مع نادي الإعلاميين، بهدف لكلا منهما، في دوري الممتاز ب لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم مجموعة الصعيد، ضمن مباريات الاسبوع ال 21 .

أقيمت المباراة، بملعب نادي المنيا الرياضي، حيث استهلت المباراة بالوقوف دقيقة حداد علي روح كلا من الكابتن صلاح جمال ، المدرب الأسبق لنادي المنيا، وحازم صلاح مبارك ، نجل كابتن المنيا الأسبق صلاح مبارك .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي المنيا عند 38 نقطة ، يحتل بهما المركز الثاني ، بينما يتصدر المجموعة نادي الشرقية للدخان برصيد 45 نقطة .