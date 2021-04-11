شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرصد 8 آلاف جنيه لكل لاعب لتخطى عقبة «دجلة» فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، 8 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق الكروى، من أجل تحفيزهم لتخطى عقبة وادى دجلة فى كأس مصر، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين، الخميس المقبل، فى إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر من أجل مواصلة النتائج القوية التى يحققها الفريق خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتى أقيمت على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ورفع حسام حسن، المدير الفنى للفريق، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة وادى دجلة الصعبة، وحرص الجهاز الفنى، خلال الأيام الماضية، على عقد العديد من الجلسات مع اللاعبين للحديث عن أهمية وصعوبة المباراة، والتى لا بديل خلالها عن الفوز والتأهل لدور الثمانية من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندرى، بعدما احتل الفريق المركز الثانى فى الدورى للمرة الأولى منذ فترة طويلة برصيد 28 نقطة، كما صرف مجلس الإدارة مكافأة الفوز على المقاولون العرب خلال الساعات الماضية.

من جهة أخرى، انتظم عمر الميدانى، لاعب الفريق، فى التدريبات الجماعية، بعد العودة من سوريا، للمشاركة مع منتخب بلاده، ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزا لمباراة الفريق السكندرى أمام دجلة، وتأخرت عودة اللاعب التى كان مقررا لها بداية الشهر الجارى، عقب انتهاء الأجندة الدولية، قبل أن يعود الساعات الماضية وينضم لـ«زعيم الثغر». كما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين، عقب المباراة الودية التى خاضها أمام فريق الشباب، وانتهت بفوز الفريق الأول برباعية نظيفة فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة، وحرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين، أبرزها إهدار الفرص السهلة، كما خاض الثنائى روماريو ويليامز ورزاق سيسيه تدريبات منفردة لإنهاء الهجمات على مرمى الخصم بشكل جيد.