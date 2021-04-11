شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو الترجى لـ«كاف» بسبب «التفويت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك من هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» التدخل فى الشكوى المقدمة من القلعة البيضاء فى واقعة اتفاق فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر على إنهاء مواجهتهما بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 فى دورى الأبطال حتى يصعدا إلى دور ربع النهائى وإقصاء الزمالك من البطولة الذى كان يحتاج فيها لخسارة مولودية الجزائر بأى نتيجة بعدما فاز الأبيض على تونجيت السنغالى بنتيجة 4-1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول فى ختام دورى المجموعات.

وأرفقت اللجنة المؤقتة فيديو من أداء فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الشوط الثانى والذى شهد تخاذل لاعبى الفريقين خلال اللقاء وادعاءهما الإصابة، خصوصا من جانب لاعبى الترجى التونسى حتى لا يحققوا الفوز فى اللقاء، إلى جانب قرار معين الشعبانى المدير الفنى للفريق التونسى بعدم إشراك خمسة لاعبين أساسيين بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة بدعوى إراحة لاعبيه من أجل منح الفرصة لفريق مولودية الجزائر فى التأهل بدلا من الفريق الأبيض.

وقدمت اللجنة أمس الشكوى رسميا ضد نادى الترجى التونسى، وطالبوا بفتح تحقيق فى واقعة تخاذل لاعبيه، وأجرى اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة اتصالا هاتفيا بهانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف طالبه خلاله بضرورة التدخل وفتح تحقيق فى الواقعة التى تتنافى مع مبادئ اللعب النظيف التى تعد احد العناصر الأساسية التى يتمسك بها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وهدد الزمالك بتصعيد الأزمة لـ«فيفا» حتى يتسنى للفريق الحفاظ على حقه فى ما حدث من جانب الفريق التونسى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك يدرسون قطع التعامل مع الترجى التونسى بعد واقعة تخاذل لاعبيه أمام مولودية الجزائر.

فيما رفضت اللجنة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد تحسن الأداء فى الفترة الأخيرة منذ تولى كارتيرون مسؤولية الفريق.

وفى ذات السياق فجر التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط المدافع مفاجأة من العيار الثقيل برفضه اتهام الترجى التونسى بتعمد تخاذل لاعبيه أمام مولودية الجزائر، وأكد خلال جلسة خاصة مع اللاعبين أن الخروج المبكر من دورى الأبطال مسؤولية الفريق والجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى باتشيكو المدير الفنى وليس تخاذل لاعبى الترجى التونسى.

يذكر أن «ساسى» لم يحسم قراره النهائى بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء بسبب الخلاف على الأمور المالية، وأثار جدلا كبيرا قبل مباراة العودة أمام الترجى التونسى عندما ارتدى نجله «تى شيرت» الفريق التونسى، وهو ما أثار غضب جماهير ومسؤولى الزمالك.

من جانبه رفض باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء اعتبار خروج الفريق من دورى الأبطال بسبب الترجى التونسى، وأكد أن فريقه قدم عرضا مميزا خلال المباراتين اللتين قادهما فى البطولة سواء بالفوز على مولودية الجزائر بهدفين أو الفوز على تونجيت السنغالى برباعية، وأوضح كارتيرون أن الفريق تغير أداؤه فى المباراتين السابقتين فى البطولة وتمكن من تسجيل 6 أهداف فى وقت كان الفريق يعانى فيه من عدم أو قلة تسجيل الأهداف فى المباريات، وشدد المدير الفنى على أنه يركز فى المباريات المقبلة فى بطولتى الدورى وكأس مصر، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيركز على المنافسة على اللقب المحلى وعلاج الأخطاء.