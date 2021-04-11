شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب ضم باسم مرسى للإسماعيلى.. ولائحه خاصة للمربع الذهبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، التعاقد مع باسم مرسى مهاجم مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك فى إطار الجلسة التى جمعته مع مسؤولى اللجنة الفنية بالنادى، لمناقشة الصفقات التى ينوى «الدراويش» التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، وحدد الجهاز الفنى للفريق أربعة مراكز لتدعيم صفوف الفريق، فى الهجوم والدفاع، والوسط المدافع، والظهير الأيمن، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب يرحب بالانضمام لصفوف الفريق فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بإيهاب جلال منذ أن كان مديراً فنياً للفريق الفيومى، قبل الانتقال لتدريب الإسماعيلى، فضلاً عن رغبة اللاعب فى اللعب لصفوف ناد جماهيرى وهو الأمر الذى نجح فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

من جهة أخرى، اتفق الجهاز الفنى مع مجلس الإدارة، على تعديل لائحة الفريق، الخاصة بالموسم الحالى، حيث تمت مضاعفة مكافأة الفوز خلال مباريات الدورى الممتاز، من أجل تحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل لاحتلال مركز متقدم، ومواصلة الانتصارات التى بدأها الفريق بالفوز على المصرى فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

فيما واصل ثنائى الفريق، فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى التدريبات المنفردة، تحت إشراف إخصائى التأهيل، ويجهز الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الناميبى شيلونجو مهاجم الفريق للمشاركة فى مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، حيث تأكد غياب فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق عن مواجهة الإنتاج الحربى، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة المصرى الأخيرة.