شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة العالم للسلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم ختام بطولة العالم للسلاح والتي استضافتها مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بإجمالي ٢٢٠٠ مشارك يمثلون ٨٠ منتخب من مختلفة دول العالم خلال الفترة من ٣ إلى ١١ إبريل الجاري .



وقال وزير الشباب والرياضة ، إن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم للسلاح بنجاح ملحوظ، في وقت لا تزال جائحة كورونا، تفرض قيوداً على حركة ونشاط البلدان حول العالم .

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ختام بطولة العالم للسلاح اليوم هو نجاح جديد يضاف لسجلات نجاحات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استضافتها لكبرى البطولات العالمية خلال تلك الفترة ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت قبلة الأحداث الرياضية العالمية .

من جانبه ، وجه إيمانويل كسادياكس ممثل الاتحاد الدولي للسلاح الشكر للدولة المصرية على الجهود غير العادية في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل كوفيد ١٩ ، مشيراً إلى أن كافة الجوانب التنظيمية لبطولة العالم للسلاح بمصر كانت أكثر من ممتازة .

تضمنت مراسم ختام بطولة العالم تسليم علم البطولة والتي استضافتها مصر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة والتي تستضيف بطولة العالم في نسختها القادمة لعام ٢٠٢٢ وذلك بحضور إيمانويل كسادياكس ممثل الاتحاد الدولي للسلاح ، عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، سالم القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للسلاح .

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب لسلاح السيف الميدالية الذهبية في منافسات الفرق لسلاح السيف في إنجاز تاريخي ، كما أحرز أدهم معتز الميدالية البرونزية في منافسات فردي الشباب لسلاح السيف، في أول ميدالية منذ عام ٢٠١٥ وكان المنتخب الوطني لشباب سلاح السيف المصنف رقم 5 عالمياً تغلب على منتخب روسيا المصنف رقم 3 عالمياً في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية، حيث مثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل بجانب تحقيق محمد ياسين ومحمد السيد لاعباً المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة إنجازاً تاريخيا لمصر في سلاح سيف المبارزة، وذلك لأول مرة في التاريخ بوصول لاعبين من مصر لنصف نهائي ببطولة العالم للشباب.

كما استطاع محمد ياسين إحراز الميدالية الفضية في المنافسات، وأيضاً حصل محمد السيد على الميدالية البرونزية.