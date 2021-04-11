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صالح جمعة يسجل في تعادل سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الإنتاج الحربي مع مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف لكلاً منهما في إطار مباريات الجولة ال18 من منافسات الممتاز.

ساد الحذر أمور الشوط الأول بين الفريقين حتى تمكن الظهير الأيمن أحمد على من افتتاح التسجيل لرفاق احمد كشري من تصويبة قوية في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 57 تمكن محمد إبراهيم من تمرير كرة رائعة إلى صالح جمعة الذي إنطلق وسدد الكرة ليتعادل سيراميكا كليوباترا.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة رقم 25 محتلاً بها المركز السادس فيما يتذيل الإنتاج الحربي جدول التريب برصيد 12 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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