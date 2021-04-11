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مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد | شوط أول مثير ينتهى بتقدم السبيرز

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد بتقدم الأول بهدف دون، في إطار مباريات الجولة الـ 31 من منافسات الممتاز.

شهدت الدقائق الأولى ضغطا كبيرا من أصحاب الأرض بالتسديد من خارج منطقة الجزاء والحصول على عدد من ضربات الزاوية التي مرت بأمان على مرمى الإسباني ديفيد دي خيا.

حاول الضيوف تدارك الأمور واستخدام قدرات الخط الهجومي بقيادة إديسون كافاني وتمريرات الفرنسي بول بوجبا، وأسفر التعاون بينهما عن هدف رائع في الدقيقة 35 تم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على سكوت ماكوميناى.

وفي الدقيقة 40 تمكن المتألق سون هيونج مين من التقدم في النتيجة لرفاق البرتغالي جوزيه مورينيو، وحاول الشياطين الحمراء العودة في النتيجة بضغط هجومي ولكن دون جدوى.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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