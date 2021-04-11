ختام دوري تحت 21 عاماً في 28 أبريل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، إعادة جدولة روزنامة مباريات دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، خلال الفترة من 14 حتى 30 أبريل/نيسان الجاري.

وسيسمح التعديل الجديد بإنهاء دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في الجولة 26 في 28 أبريل الجاري، حيث ستقام مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في يوم واحد في كل جولة، وتنطلق الجولة 24 التي تقرر لها يوم الجمعة 16 أبريل الجاري، بينما تقام الجولة 25 في الخميس 22 أبريل، والختام سيكون الأربعاء 28 أبريل الجاري.

وكانت رابطة المحترفين قد خاطبت الأندية المحترفة بخصوص هذا المقترح، وتلقت موافقات 13 فريقاً على تعديل الروزنامة، وإنهاء دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.