شكرا لقرائتكم خبر عن «ستورمز أبوظبي» و«كملز» في نهائي هوكي الجليد الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار، الاثنين، على دوري الإمارات لهوكي الجليد موسم 2020-2021 بلقاء يجمع طرفي النهائي فريقي «ستورمز أبوظبي» و«مايتي كملز» في مباراة فاصلة تحدد البطل المتوج لهذا الموسم بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعد أن تساوت كفتا الفريقين في مباراتي الذهاب والإياب بفوز لكل منهما.

ويطمح الفريقان إلى التتويج بلقب النسخة «11» من دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعد مشوار طويل من المباريات والتحديات، بدأت بالعودة التدريجية للتدريبات بعد انقطاع دام 7 أشهر بسبب جائحة «كورونا»، وفيها استعاد اللاعبون اللياقة البدنية والجاهزية الفنية، ومع بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بدأت مواجهات الفرق في الدوري باستكمال الأدوار النهائية للوسم الماضي الذي توج فيه فريق «ذيبز العين» بطلاً له.

وزادت المباريات سخونة مع انطلاق النسخة 11 من الدوري في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستطاع الفريقان تجاوز الفرق المنافسة لهما خاصة في مرحلة التصفيات، حيث أقصى فريق «مايتي كملز» خصمه القوي فريق «وايت بيرز»، وودع فريق «ذيبز العين» المنافسة بعد أن وجد أمامه فريق «ستورمز أبوظبي» الذي أخرجه بصعوبة كبيرة.