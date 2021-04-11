شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يبلغ المربع الذهبي متفوقاً على عمالقة إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

سجل جيسي لينجارد، هدفين ليعود وست هام يونايتد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز الثمين 3-2 على ليستر سيتي ثالث الترتيب الأحد.

ورفع لينجارد، الذي يعيش حالة تألق منذ الانتقال إلى وست هام قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في منتصف الموسم، رصيده إلى ثمانية أهداف مع ناديه اللندني بعدما سجل مرتين قبل الاستراحة.

وجعل لينجارد بوين النتيجة 3-0 بعد الاستراحة، واعتقد وست هام بأنه سجل الرابع بواسطة عيسى ديوب قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وقلص ليستر الفارق عن طريق كليتشي إيهيناتشو بعد خطأ دفاعي قبل 20 دقيقة من النهاية.

وشعر وست هام، الذي أهدر تقدمه 3-0 ليتعادل مع أرسنال الشهر الماضي، وكاد أن يفعل الأمر ذاته أمام ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي، بعدما سجل إيهيناتشو الهدف الثاني في بداية الوقت المحتسب بدل الضائع.

ونجا وست هام من ضغط ليستر القوي خلال الوقت بدل الضائع الممتد لست دقائق، ليخرج بانتصار ثمين في سعيه المفاجئ لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واجتاز وست هام، مجدداً ليفربول وتشيلسي في الترتيب وأصبح يملك 55 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليستر الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي في المسابقة.