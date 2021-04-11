شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن فى رسالة لتريزيجيه: ألف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يشفيك ويعافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مروان محسن، لاعب النادي الأهلى، على دعم محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وتوجيه رسالة دعم له بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة عقب الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.

وقال مروان محسن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يشفيك ويعافيك وإن شاء الله هترجع أقوى وأحسن من الأول".



مروان محسن

وتعرض محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا، للإصابة بالأمس أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.