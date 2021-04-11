شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستضيف الأهلى باستاد الإسكندرية بدلاً من برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصري والأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 27 من أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة 15، باستاد الإسكندرية بدلاً من ملعب برج العرب.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين بنقل المباراة من ملعب برج العرب، إلى استاد الإسكندرية وإقامة اللقاء بدون حضوري جماهيري.

فى سياق متصل، استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في صفوف الفريق الأحمر، خلال مباراة فريقه القادمة ضد النصر، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل تجهيزهم للفترة القادمة بعد ابتعادهم عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

وشهدت مباراة سيمبا في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا منح الفرصة لعدد من اللاعبين، منهم من شارك بشكل أساسي وظهر بمستوى جيد، مثل رامي ربيعة وأحمد رمضان، ومنهم من شارك كبديل، مثل وليد سليمان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

ويخطط موسيماني للدفع بباقي البدلاء، في ظل اتجاهه للاعتماد على اللاعبين البدلاء في هذه المباراة وإراحة اللاعبين الأساسيين، والمرشح للمشاركة في مباراة النصر كل من: علي لطفي وأكرم توفيق وطاهر محمد وسعد سمير ووليد سليمان وناصر ماهر ووالتر بواليا، مع استمرار الدفع بربيعة وبيكهام.

وينوي موسيماني إراحة أكثر من لاعب في هذه المباراة، مثل أفشة وبدر بانون ومحمد الشناوي ومحمد شريف وجونيور أجايي وأيمن أشرف وعمرو السولية أو اليو ديانج، والإبقاء عليهم على الدكة للدفع بهم إذا ما احتاجهم الفريق الأحمر.