شكرا لقرائتكم خبر عن بطل تايه ياولاد الحلال .. اتحاد الكرة حائر بين منح بطل الدوري للأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة جديدة شهدها اتحاد الكرة اليوم، بسبب تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99 خاصة أن المنافسة كانت بين الأهلي و الزمالك بعد تساويهما في النقاط عقب فوز الأهلي على الزمالك 2 / 1 ليتساوي الفريقان في عدد النقاط ، ويحتفل الزمالك بعدها لأنه بطل الدوري بداعي فارق الأهداف ، كما احتفل الأهلي أيضا باللقب بداعي أنه البطل بالمواجهات المباشرة.

البداية .. تم إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك إتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة ، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الإكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ، وعليه اعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك بداعي المواجهات المباشرة.

بينما الزمالك أعتبر نفسه فائزاً لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا و إيابا ، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري .

كشف مصدر مسئول سابق باتحاد الكرة، عن أنه كان يجب على اللجنة الثلاثية بالجبلاية تعديل اللائحة عقب تعديل شكل المسابقة بعد الإكتفاء بإقامة دوري من دور واحد ، خاصة أن اللائحة تم وضعها على أساس أن البطولة من دورين .