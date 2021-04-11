شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ بين كارتيرون ومعاونيه بسبب الحرس والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا طارئا منذ قليل مع معاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال واوليفيرا مدرب حراس المرمي في منزل كارتيرون لوضع خطة الاستعداد لمباراتي حرس الحدود والأهلي المقرر لهما الأربعاء المقبل والأحد المقبل.

وطلب كارتيرون من معاونيه الحضور لمنزله لمناقشة استعدادات المباراتين خاصة ان مباراة حرس الحدود في كأس مصر والخسارة تعني خسارة بطولة وهو امر غير مقبول للجهاز الفني، وذلك علي الرغم من الاجازة التي حصل عليها الجهاز الفني اليوم بعد الفوز امس علي تونجيث السنغالي في ختام دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كما طلب كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من معاونيه وضع برنامج بدني كامل للأسبوع الحالي وحتي نهاية مباراة الأهلي المقرر لها الاحد المقبل في الدوري وهي المباراة التي يرغب كارتيرون في حسمها لاعادة الثقة للاعبين وتعويض الجماهير عن الخروج من بطولة افريقيا.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا منفردا مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق في معسكر مباراة تونجيث السنغالي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقام كارتيرون بالحديث مع زيزو حول أسباب تراجع مستواه وعدم تركيزه في الملعب، وأكد له أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور داخل الفريق وما يحيط بالفريق واللاعبين من أحداث، ولن يسمح بتجاوز اللاعبين أو الخروج عن النص.

وفوجئ زيزو بأن كارتيرون يعلم تفاصيل أزمة والده والتصريحات الإعلامية التي أطلقها والد زيزو والتي تخص مستحقاته وعقود اللاعبين زملاءه، حيث قال كارتيرون لزيزو : تصريحات والدك ستضعك في مشاكل كثيرة في الزمالك وعليك أن تمنع والدك من الحديث عن الفريق منعا لإثارة الأزمات حول الفريق.

وتعهد زيزو بعدم ظهور والده إعلاميا وكذلك عدم الحديث عن الأمور المالية وأزمات الفريق عبر وسائل الإعلام، كما وعده بالعودة للتركيز في المباريات واستعادة مستواه سريعا، وبناءا علي التعهد قام كارتيرون باشراك زيزو في جزء من مباراة الأمس بعدما كان يرغب في استبعاده من القائمة النهائية للمباراة قبل موعد انطلاقها بساعتين.