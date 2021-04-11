شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل سلبياً مع إحدى الأكاديميات ودياً استعداداً للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال سلبياً مع فريق إحدى الأكاديميات فى المباراة الودية التى أقيمت على استاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلي والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة،

وخاض الإسماعيلى الودية بتشكيل مكون من :"محمد مجدي حارس مرمى، رضوان شريفي، محمد نصر، مصطفى الزنارى، عمر هنيدي في الدفاع.. محمد الضرف، مدحت فقوسة، محمد سليمان، زياد طارق في الوسط،محمد الشامي، بنسون شيلونجو في الهجوم".

وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى تصعيد الحارس بونجا من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول تحت إشراف مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، وطلب جلال من مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الدراويش بتخصيص تدريبات إضافية للحراس خلال الفترة المقبلة لمعالجة الأخطاء التى تظهر على أداؤهم فى مباريات الفريق الأصفر وتلعب دور البطولة فى خسارة نقاط سهلة، لاسيما أن التوقيت بالغ الصعوبة ولا يتحمل فقدان نقاط جديدة فى ظل تأزم وضع الإسماعيلى بجدول الدوري.

وحدد إيهاب جلال شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.