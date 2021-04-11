شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المبارزة يحصدون برونزية بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب شباب سلاح سيف المبارزة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بالفوز على أوكرانيا 45/37 فى لقاء تحديد صاحب البرونزية .

وتغلب المنتخب الوطني للشباب، على المنتخب الفرنسي في ربع النهائي بنتيجة 45-36، ليصل لنصف النهائي قبل أن يخسر من روسيا .

وكان المنتخب الوطني للشباب تغلب على منتخب صربيا في دور ال32 بنتيحة 45-32، ليواجه منتخب أستونيا ويتغلب عليه في دور ال16 بنتيجة 45-34.

كما وصل المنتخب الوطني للشابات للدور النصف النهائي بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في دور الثمانية بنتيجة 45-32، ليواجه المنتخب الاسباني في نصف النهائي.

وكان المنتخب الوطني للشابات تغلب على المنتخب الجزائري في دور ال32 بنتيجة 45-27، ليتغلب على منتخب استونيا في دور ال16 بنتيجة 45-28.

يشارك المنتخب الوطني للشباب بأربع لاعبين هن محمد ياسين، إبراهيم رمضان، محمد السيد، عمرو عبد البكري.

بينما يشارك المنتخب الوطني للشابات بأربع لاعبات هن سلمي طارق، ايه حسين، نور حافظ، رودينة جعفر.

وانتهت أمس منافسات الفردي للناشئين والناشئات، ففي منافسات الناشئين جاء البولندي أنطوني سوشا في المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء الروسي أرتيم ساركيسيان في المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من الكوري الجنوبي دوان كيم، والأمريكي سكايلر ليڤيرانت.

أما في منافسات الناشئات حصلت البولندية إليشيا كلازيك على الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني والميدالية الفضية الروسية ايكاتيرنا كولبينيڤا، وحصلت كل من الأمريكية كيتكي كتكار ولاعبة استونيا سوزان لانيس على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.