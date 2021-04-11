شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينهى صيام 717 يوما عن التهديف مع سيراميكا أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا صيام 717 يوما عن التهديف بعدما سجل هدف التعادل أمام الإنتاج الحربى في المباراة المقامة حاليا على استاد السويس الرياضي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعود أخر أهداف صالح جمعة مع فريقه السابق الأهلى يوم 25 أبريل 2019 أمام المصري البورسعيدى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة وحسم الأحمر لقب الدوري المصري هذا الموسم لصالحه ليعزز ألقابه من البطولة المحلية.

نستعرض في السطور التالية أرقام صالح جمعة مع مدربي الأهلى..

حسام البدري

تحت قيادة حسام البدري، شارك جمعة في 27 مباراة بمختلف البطولات بقميص الفريق الأحمر، حقق خلالهم بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر، ويعد هذا الموسم هو الأفضل للاعب إنبي السابق من حيث الأداء ومعدل المشاركة.

مارتن لاسارتي

الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذي تولى تدريب الأهلي في يناير 2019 اعتمد على صالح في الدور الثاني من الدوري ودفع به في 14 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 715 دقيقة وتمكن صالح من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

جوزيه بيسيرو

بدأ النجم صالح جمعة باكورة مشواره في القلعة الحمراء مع المدرب البرتغالى جوزيه بيسيرو وكان اللاعب من أهم أوراق المدرب الناجحة إلا أن الإصابة التي تعرض لها حالت دون استكمال تألقه وانتهت برحيل الخواجة البرتغالى ولعب صالح جمعة مع بيسيرو 9 مباريات بمعدل دقائق وصل إلى 365 دقيقة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.

مارتن يول

أول مدرب أجنبي صدم صالح جمعة الهولندي مارتن يول حيث لم تكن الأمور جيدة بين الطرفين وجمده على فترات كثيرة على الرغم من أن الخواجة الهولندي في البداية دفع به في بعض المباريات ما بين أساسي وبديل في مباريات وصل عددها إلى 10 مواجهات بعدد دقائق بلغ 281 دقيقة، لكن في آخر فترة يول كان صالح على مقربة من الرحيل قبل أن يأتي حسام البدري وينقذه.

فايلر

عادت الأمور إلى نقطة الصفر مع صالح جمعة في فترة وجود السويسري رينيه فايلر حيث وصلت الأمر إلى الحد الذى طالب فيه المدرب برحيل اللاعب معللا ذلك بعدم بذله المزيد من الجهد في التدريبات وأكدها مرار وتكرارا في حواره مه قناة الأهلى أن صالح لاعب موهوب ولكنه يحتاج إلى تطوير الناحية الفنية والبدنية.