شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي: اللائحة فى صالحنا.. واتحاد الكرة لم يفصل لائحة خاصة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالأهلي، أن لائحة اتحاد الكرة المنظمة لدوري الشباب تنص على أنه في حال تأهل الفرق إلى المرحلة النهائية من البطولة يتم النظر إلى فارق الأهداف لتحديد المتأهلين، ولكن بعد خوض مباريات المرحلة النهائية وتساوي أكثر من فريق في النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، ما يعني أن الأهلي هو بطل المسابقة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات دوري الشباب اليوم.

قال أنور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الزمالك على علم ودراية بتفاصيل اللائحة المنظمة لتحديد البطل حال التساوي في النقاط، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة هو من له الحق في الفصل في الأزمة باعتباره هو من وضع اللائحة وعليه تطبيقها، والفصل في الأزمة.

واحتفل فريقا الأهلي والزمالك بالتتويج بدوري الجمهورية بعد نهاية قمة الشاب التي شهدت فوز الأهلي بنتيجة 2 / 1، حيث يرى الزمالك أن اللائحة تنص على أنه حال التساوي في النقاط يتم اللجوء لفارق الأهداف التي تأتي في صالح الأبيض، ويستند الأهلي إلى أن اللائحة تنص على أنه يتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة حال التساوي في النقاط، وهو ما يصب في صالح الأحمر.

وتسائل عمر أنور: "هل اتحاد الكرة فصل لائحة للاهلي وهل كان يعلم أن المباراة النهائية التي ستحسم اللقب بالمواجهات المباشرة سيكون طرفها الأهلي أو سيواجه الزمالك في المباراة الختامية.

كشف أنور، عن أن اتحاد الكرة أرسل لائحتين للأندية الأولى بخصوص المتأهلين إلى الأدوار النهائية والتي يحسمها فارق الأهداف والثانية بخصوص مباريات المرحلة النهائية وأقر بأنه يحسمها نتيجة المواجهات المباشرة.