شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم الجونة بأحمد رفعت وأوستن أموتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء الجونة بعد قليل في الجولة التاسعة عشر بالدورى المقرر إقامته باستاد برج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي وعمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي

خط الوسط: ايزي إيميكا وسعيدو صنبورى وجريندو عبد اللطيف وأحمد رفعت وعمر كمال

خط الهجوم: أوستن أموتو

ويحتل المصرى البوسعيدي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفا، وتلقت شباكه 13 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر، بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 20 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

تاريخ مواجهات المصرى والجونة

تحمل مواجهة اليوم الرقم 13 فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتى بدأت منذ صعود الجونة لأول مرة موسم 2009 / 2010، أول مباراة أقيمت فى الجونة "20 ديسمبر 2009" وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا.

خلال المواجهات الـ12 التي أقيمت في مسابقة الدوري، حقق الجونة 4 انتصارات مقابل أربعة للمصرى، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، تعادل الفريقين هجومياً بتسجيل 9 أهداف لكل فريق فى شباك الآخر.

أول فوز للجونة كان موسم 2010 / 2011 ببورسعيد بهدفين مقابل هدف، فى حين حقق المصرى فوزه الأول فى الموسم التالي "غير المكتمل" بهدف دون رد.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وسجل هدف المصرى سعيدو سنبورى فى اللقاء الذى أقيم على استاد السويس بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فى 29 يناير 2020.

بينما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى والأخيرة بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد سجلهما حسان على وعمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى أقيم فى 5 أكتوبر 2020 على استاد برج العرب بالإسكندرية.