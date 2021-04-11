شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يصنع.. وصالح جمعة يسجل التعادل لسيراميكا أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنع محمد إبراهيم لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه أمام الإنتاج الحربى والذى سجله صالح جمعة فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب استاد السويس الرياضي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: أحمد يحيى لحراسة المرمى وعلي فتحي ومعاذ الحناوي ومحمد بازوكا وأحمد على ومحمد سوستة وغنام محمد ومحمد رمضان ومصطفى العدوي ومحمد تيرا، ومحمد طلعت.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبدالله محمود - أحمد محسن،خط الوسط: توني - كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.