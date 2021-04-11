شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ مفاوضات التجديد مع الأوغندى أوكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مفاوضات التعاقد مع الأوغندي إيمانويل أوكوي لاعب فريقه الكروى الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري بعد موسمين قضاهما اللاعب مع زعيم الثغر، قدم خلالهما مستويات مبهرة.

وسبق لـ أوكوي أن لعب لأندية النجم الرياضي الساحلي، التونسي، سوندرييسكه الدنماركي، نادي سيمبا التنزاني ونادى يانغ أفريكانز التنزاني.

وطالب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، مجلس الإدارة بضرورة التجديد للاعب الأوغندي بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة العميد خاصة في ظل المرونة التكتيكية التي يتمته بها أوكوي وتوظيفه في أكثر من مركز من مراكز الوسط الدفاعي والهجومي.

وخاض اللاعب مباراتين مع المنتخب خلال هذه التصفيات، وفقًا لما تم إرساله من الاتحاد الأوغندي، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو والتي ستقام بأوغندا يوم 24 مارس 2021 الماضي، والثانية أمام منتخب مالاوي والتي أقيمت بمالاوى يوم 29 مارس 2021 أيضاً.

وقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، في المقابل تجمد رصيد المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.