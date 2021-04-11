رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري 99

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عن طريق إدارة المسابقات، إقامة مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك مواليد عام 99 لتحديد بطل مسابقة دوري الجمهورية.

ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، فإن إدارة المسابقات قررت إقامة اللقاء في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 20 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أنه قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 99 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء المصرية، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وكانت الساعات الماضية من اليوم، الأحد، ضد شهدت لغطًا حول أحقية كلا الفريقين بالتتويج بلقب المسابقة بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين لواحد، مما أدى لتساوي نقاط الفريقين.

وقال اتحاد الكرة في بيانه:

"حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط ."