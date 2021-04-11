الأهلي يعلق لمصراوي على فيديو سباب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق مصدر داخل النادي الأهلي، على الفيديو المتداول بشأن اللاعب إمام عاشور قائد فريق الزمالك 99، حيث قام الأخير بالهجوم على رموز القلعة الحمراء ويأتي من أبرزهم صالح سليم وحسن حمدي وأحمد شوبير.

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد :"لا نريد التعقيب على تلك النوعية من التجاوزات خاصة أننا نحترم القائمين على إدارة الزمالك".

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه -، أن إدارة الأهلي لن تدخل في تراشق مع الزمالك، قائلاً :"تحمنا علاقات جيدة كمنظومة عمل مع مجلس إدارة الزمالك".

وأشار المصدر :"قمنا بإيقاف عمرو أنور مدرب فريق الشباب مواليد 1999 لمجرد وجود مناوشات مع حكم مباراة إنبي الأخيرة ولم ننتظر إدانته من أحد رغم قيمته الكبيرة وأخلاقة الرفيعه ومعرفتنا أن هذا الحدث وقتي ومرتبط بالموقف فقط ولا يعبر عن تاريخ حافل من الإحترام لعمرو أنور".

وأنهى :"هناك منظومة لإتحاد الكرة وكذلك في الزمالك وأعتقد أنهم قادرين علي رصد هذا الأمر".

ويتحفظ الخليج 365 على نشر الفيديو لما يحمله من عبارات وألفاظ خادشة للحياء.

وكان إمام عاشور استطاع أن يسجل هدفًا للزمالك حيث شارك اللاعب مع الفريق الأبيض ومعه أيضًا أحمد عيد في لقاء شهد فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة والأخيرة من بطولة دوري الجمهورية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بسبب الفريق الفائز بلقب دوري الجمهورية نظرًا لتساوي الأهلي والزمالك بعدد النقاط وهو 15 نقطة. (لمعرفة الفريق المتوج بلقب دوري الجمهورية.. اضغط هنا)