مصدر لمصراوي: الخطيب ينتظر مذكرة التحقيق مع مدرب شباب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن المستشار القانوني في الأهلي قام بالتحقيق مع عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي .

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود الخطيب رئيس النادي ينتظر نتيجة التحقيق مع عمرو أنور، وتسلمه مذكرة من المستشار القانوني بكل تفاصيل التحقيق.

وأوضح، أن أنور قال خلال جلسة التحقيق معه أن ما حدث لا يتعدى كونه" نرفزة" ملعب و اعتراضه كان علي الحكم الذي تغاضى عن ركلة جزاء للأهلي في مباراة انبي في اخر ٥ دقايق

وأشار إلى أن أنور قال خلال التحقيق أنه بعد تلك الواقعة بيوم ذهب إلى نادي انبي وجلس مع محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين هناك ومدرب الشباب وتحدث معهما ولا توجد أزمة بعد ذلك.

ومن جانبه، كان الأهلي قد أعلن ، مساء أمس السبت، إيقاف عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية