إمام عاشور يثير أزمة بسبب فيديو متداول لسباب شباب الزمالك لرموز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أثار إمام عاشور لاعب فريق الزمالك وقائد فريق 99، أزمة بسبب فيديو متداول للاعب مع فريق الشباب للأبيض.

وظهر إمام عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز الأهلي ويأتي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير.

وكان إمام عاشور متواجد في مباراة الزمالك والأهلي والتي أقيمت اليوم بفرع الأهلي بمدينة نصر حيث حسم الفريق الأحمر قمة الجولة التاسعة لصالحه بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

واستطاع إمام عاشور أن يسجل هدف الزمالك الوحيد حيث شارك اللاعب مع الفريق الأبيض ومعه أيضًا أحمد عيد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بسبب الفريق الفائز بلقب دوري الجمهورية نظرًا لتساوي الأهلي والزمالك بعدد النقاط وهو 15 نقطة. (لمعرفة الفريق المتوج بلقب دوري الجمهورية.. اضغط هنا)

ويتحفظ الخليج 365 على نشر الفيديو لما يحمله من عبارات وألفاظ خادشة للحياء.