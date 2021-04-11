الزمالك يحتفل ورد رسمي من الأهلي.. مَن توّج بدوري الجمهورية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في إطار قمة الأسبوع التاسع والأخير من مسابقة دوري الجمهورية 99 لموسم (2020 - 2021).

الجدل مثار حاليًا بسبب ما حدث في ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر نظرًا لتساوي رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد صاحب الملعب والضيافة 15 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك أيضًا في دوري يقام هذا الموسم من دور واحد فقط.

وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن فريق الشباب مواليد 1999 توّج رسميًا بلقب بطولة دوري الجمهورية لموسم (2020 - 2021).

وأشار نادي الزمالك أن فريق الشباب احتل المركز الأول برصيد 15 نقطة بفارق ثلاثة أهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك أيضًا نفس الرصيد من النقاط.

أما الأهلي فعلّق خالد بيبو مدير قطاع الناشئين على الأزمة، ليرد في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" :"فريق شباب الأهلي حقق فوزًا هامًا ومصيريًا على فريق شباب الزمالك، ونحن ملتزمون بما يقره اتحاد الكرة في النهاية وسوف ننتظر فصله في الأمر بشكل نهائي".

من جانبه، حسم أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعدما صرح لمصراوي :"لقد توصلت مع لجنة المسابقات، وقالوا أن الأهلي بعد فوزه على الزمالك بدوري الجمهورية 99 يعد هو بطل المسابقة بسبب المواجهة المباشرة بعد التساوي في النقاط مع الزمالك، هو دوري من دور واحد والفيصل المواجهة المباشرة وليس فارق الأهداف".

في المقابل، علّق محمد مصطفى ممس المدير الفني لفريق الشباب مواليد 99، على تتويج فريقه بلقب دوري الجمهورية.

وقال مدرب شباب الزمالك :"هذا التتويج جاء نتيجة تعب ومجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني طوال الموسم، موجها للجميع مسئولين بالقطاع وإدارة الشكر علي مساندة الفريق طوال الفترة السابقة.

وأوضح أن الزمالك فاز بالبطولة كذلك بمجموعة لاعبين هم مستقبل النادي، نظرا لامتلاكهم إمكانيات فنية على أعلى مستوى".

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الفريق الأول إمام عاشور وأحمد عيد حيث استطاع عاشور أن يسجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة وتحديدًا في الدقيقة 67.