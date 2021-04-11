الزمالك يحتفل ورد رسمي من الأهلي.. مَن توّج بدوري الجمهورية؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في إطار قمة الأسبوع التاسع والأخير من مسابقة دوري الجمهورية 99 لموسم (2020 - 2021).
الجدل مثار حاليًا بسبب ما حدث في ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر نظرًا لتساوي رصيد كل فريق في عدد النقاط حيث أصبح رصيد صاحب الملعب والضيافة 15 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك أيضًا في دوري يقام هذا الموسم من دور واحد فقط.
وبعد نهاية المباراة قام كل فريق بالاحتفال بالفوز بلقب الدوري هذا الموسم حيث قام الموقع الرسمي للزمالك بنشر خبر يفيد تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري نظرًا لتفوقه بفارق الأهداف عن الأهلي.
وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن فريق الشباب مواليد 1999 توّج رسميًا بلقب بطولة دوري الجمهورية لموسم (2020 - 2021).
وأشار نادي الزمالك أن فريق الشباب احتل المركز الأول برصيد 15 نقطة بفارق ثلاثة أهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك أيضًا نفس الرصيد من النقاط.
أما الأهلي فعلّق خالد بيبو مدير قطاع الناشئين على الأزمة، ليرد في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" :"فريق شباب الأهلي حقق فوزًا هامًا ومصيريًا على فريق شباب الزمالك، ونحن ملتزمون بما يقره اتحاد الكرة في النهاية وسوف ننتظر فصله في الأمر بشكل نهائي".
من جانبه، حسم أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعدما صرح لمصراوي :"لقد توصلت مع لجنة المسابقات، وقالوا أن الأهلي بعد فوزه على الزمالك بدوري الجمهورية 99 يعد هو بطل المسابقة بسبب المواجهة المباشرة بعد التساوي في النقاط مع الزمالك، هو دوري من دور واحد والفيصل المواجهة المباشرة وليس فارق الأهداف".
في المقابل، علّق محمد مصطفى ممس المدير الفني لفريق الشباب مواليد 99، على تتويج فريقه بلقب دوري الجمهورية.
وقال مدرب شباب الزمالك :"هذا التتويج جاء نتيجة تعب ومجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني طوال الموسم، موجها للجميع مسئولين بالقطاع وإدارة الشكر علي مساندة الفريق طوال الفترة السابقة.
وأوضح أن الزمالك فاز بالبطولة كذلك بمجموعة لاعبين هم مستقبل النادي، نظرا لامتلاكهم إمكانيات فنية على أعلى مستوى".
وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الفريق الأول إمام عاشور وأحمد عيد حيث استطاع عاشور أن يسجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة وتحديدًا في الدقيقة 67.