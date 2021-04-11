شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانية بادوسا تفجر مفاجأة وتطيح بالأسترالية أشلى بارتى من بطولة شارلستون للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت الإسبانية باولا بادوسا مفاجأة في ربع نهائى بطولة شارلستون الأمريكية بتغلبها على المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات والمرشحة الأولى للقب الأسترالية آشلى بارتى. وتمكنت بادوسا، المصنفة الـ 71 عالميا، من الإطاحة ببارتى بنتيجة 6-4 و6-3 لتضرب موعدا في نصف النهائى مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة الـ38 عالميا، التي أطاحت بدورها بالأمريكية سلوان ستيفنز بنتيجة 6-3 و6-4.

وعقب الفوز قالت بادوسا صاحبة الـ23 عامًا: «كنت متوترة بعض الشىء اليوم ولكن أعتقد أن إرسالى كان جيدا للغاية وكان حاسما في الفوز».

وتابعت «كانت مباراة صعبة ولكنى صمدت حتى النهاية وحققت الفوز».

وتجمع مباراة نصف النهائى الأخرى بين التونسية أنس جابر، المرشحة الـ12 للقب، ولاعبة مونتينيجرو دانكا كوفينيتش.

وأطاحت جابر، المصنفة الـ28 عالميا، في ربع النهائى بالأمريكية كوكو جوف بنتيجة 6-3 و6-3، بينما تغلبت كوفينيتش، المصنفة الـ91 عالميا، على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بواقع 6-7 (2-7) و7-5 و6-1.